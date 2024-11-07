Раскрыты последствия удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

Удар трехтонной авиабомбы ФАБ-3000, сброшенной российскими военнослужащими на позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, расчистил территорию площадью в один квадратный километр. Последствия атаки раскрыл Telegram-канал Shot.

По информации издания, в результате удара оказался уничтожен подземный командный пункт ВСУ, склад боеприпасов и несколько единиц боевых бронемашин. Потери среди личного состава украинских войск уточняются.

Видео применения авиабомбы по войскам ВСУ в Курской области появилось днем 7 ноября, однако дата проведения атаки не уточняется. На кадрах видно, как в месте удара в небо поднимается огромный гриб из дыма и огня, а по земле вокруг эпицентра в разные стороны расходится взрывная волна. По неподтвержденной официально информации, снаряд сбросили на позиции украинских войск в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе региона.

Взвод элитной бригады ВСУ уничтожили на Купянском направлении

Ранее российские войска уже применяли ФАБ-3000 в Курской области. Так, в октябре ее использовали в районе села Кремяное Кореневского района. А 5 сентября появились кадры удара по стоянке ВСУ в хозяйственных постройках на огороженной забором территории.

Российская трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000 считается одной из мощнейших авиабомб в арсенале воздушно-космических сил страны. Как объяснил «Ленте.ру» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, этот снаряд применяется, когда нужно расчистить путь и вывести из строя технику противника.