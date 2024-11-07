В Госдуме ответили, удастся ли Сырскому вывести войска ВСУ из Курской области

Бойцов Вооруженных сил Украины нужно запереть в Курской области и ликвидировать, уверен депутат Госдумы Андрей Колесник. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что клещи уже сомкнулись и никто не будет выпускать украинских солдат. По его словам, они должны ответить за то, что зашли на российскую территорию.

Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Их ликвидировать надо. Надо оставлять их в Курске, конечно, запереть. Уже клещи сомкнулись, зачем их выпускать. Надо уничтожать. Раз уж они зашли на наши земли, должны ответить, — высказался депутат.

Как считает Колесник, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хочет вывести бойцов из Курской области на фоне всех неудач в зоне боевых действий. Депутат обратил внимание, что Вооруженные силы России обступают украинские подразделения по всем направлениям.

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Я понимаю, почему Сырский хочет отвести войска. В Курске ничего не получается, обступают по всем направлениям: ДНР, ЛНР, уже к Харькову подошли. При этом ведь еще надо попробовать отвести, никто же не будет им калитку открывать, — добавил парламентарий.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила, что Сырский готовит вывод украинских подразделений из Курской области. Такой вывод она сделала на основе серии постов военачальника в соцсетях, в которых тот рассуждает о результатах атаки ВСУ на регион и утверждает, что она якобы отвлекла ВС РФ от других направлений.