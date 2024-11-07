На южно-донецком направлении бойцы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили одну из последних сохранившихся в составе ВСУ 203-мм самоходных пушек 2С7 "Пион".

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Боевая машина получила столь значительные повреждения, что в нынешних украинских реалиях ее невозможно восстановить. Предприятия, где ранее осуществлялся ремонт, разрушено, а запчасти для таких САУ у формирований киевского режима в большом дефиците.

Проблемы с боеприпасами пытались решить поставками 203-мм снарядов от американских гаубиц М110, но они не стали полноценной заменой.

Всего формирования киевского режима эксплуатировали к началу СВО примерно 14 "Пионов", из которых, по разным данным, потеряно уже 12 единиц.