Взвод элитной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен на Купянском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации уточнили, что речь идет о подразделении 77-й ОАэМБр. Его бойцы прошли обучение по стандартам НАТО. Опытные украинские солдаты, как говорится в сообщении, были специально переброшены, чтобы остановить наступление ВС РФ.

«Контрнаступа не вышло», — отметили в публикации.

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По данным канала, в пункте временной дислокации в Синьковке около 30-40 человек личного состава, которые расположились в частных домах, были накрыты ударами ТОС-1А «Солнцепек».

В четверг, 7 ноября, стало известно, что российские летчики сбросили на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области авиабомбу ФАБ-3000. В публикации уточнили, что ФАБ-3000 применили в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе. Взрывная волна прокатилась по земле, «крайне беспокоя противника», говорится в сообщении.