Израиль зафиксировал запуск 40 ракет из Ливана

Из Ливана по северной части Израиля было выпущено около 40 ракет. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после срабатывания сирен в районе Хайфского залива, а также Северной и Западной Галилеи.

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— Часть ракет была перехвачена, было зафиксировано падение снарядов, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Во вторник, 5 ноября, в пресс-службе главы израильского кабинета министров сообщили о повторном увольнении министра обороны страны Йоава Галанта премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он объяснил это решение разладом в отношениях с Галантом, который может негативно повлиять на слаженность действий правительства Израиля и его военного ведомства.

19 октября советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман заявил о беспилотнике, выпущенном из Ливана в сторону дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, добавив, что политик и его супруга не находились в доме во время атаки.