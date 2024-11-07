Bloomberg рассказал, когда у ВСУ кончатся боеприпасы без помощи США

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что у ВСУ закончатся боеприпасы уже через считанные месяцы, если избранный президент США Дональд Трамп решит остановить военную помощь Украине.

Как считают авторы издания, если Трамп остановит военную помощь Украине, но не сможет призвать Россию к прекращению огня, ВСУ не смогут и дальше вести боевые действия. Согласно подсчетам издания, уже через несколько месяцев Киев останется без боеприпасов. Впрочем издание отмечает, что другие европейские страны подчеркивали, что продолжат помогать Украине даже без участия США.

«Сейчас на Украине и среди ее союзников есть опасения, что после инаугурации Трампа в январе США откажутся от поддержки усилий по отражению российского вторжения. Чиновники в странах на восточном фланге НАТО особенно обеспокоены тем, что если Украина ослабнет до такой степени, что ей придется согласиться на сдачу земель», — сообщает издание.

Ранее Трамп объявил о своей победе на выборах президента США.