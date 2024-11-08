МЧС РФ эвакуировало 89 россиян из Ливана на фоне боевых действий. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

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"На родину вернулись 89 граждан России, в том числе женщины и дети, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за интенсивных боевых действий на территории страны пребывания", - сообщили в ведомстве. Россияне прилетели в аэропорт "Домодедово" из Бейрута.

До этого спецборт МЧС вывез из Бейрута семьи российских дипломатов. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале "упреждающей наступательной операции" против военной инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер "Хезболлы" Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.