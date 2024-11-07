ВС России перехватили инициативу на Красноармейском (Покровском) и Кураховском направлениях, сообщил в своем YouTube-канале полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По его словам, это произошло на участке линии боевого соприкосновений, на котором с большой долей вероятности будет решена судьба всего конфликта.

На Покровском и Кураховском направлениях оперативно-тактический кризис <...>. Противник перехватил оперативно-тактическую и стратегическую инициативу, — заявил офицер.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что установление Вооруженными силами России контроля над селом Кременная Балка Донецкой Народной Республики открывает путь на расположенную неподалеку Новоселидовку. По его словам, оттуда идет прямая дорога на Курахово с севера.

Названо условие перерастания украинского конфликта в ядерный

До этого в Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России отбили у украинской армии Кременную Балку в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, в операции участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Также сообщалось, что российские военные взяли под контроль трассу, по которой снабжались ВСУ в поселке Великая Новоселка на юго-западе ДНР. Это была последняя крупная дорога, используемая противником для этих целей в данном населенном пункте. Минобороны РФ пока не комментировало эти сведения.