В ОДКБ заявили о концентрации сил НАТО на границах России и Белоруссии

НАТО концентрирует вооруженные силы и центры информационной войны на границах России и Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов, передает ТАСС.

«Продолжается концентрация вооруженных сил НАТО и центров информационной войны на границах Белоруссии и Российской Федерации. Стратегическая ситуация ухудшилась после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции», — отметил он.

По словам генсека ОДКБ, Запад усиливает поддержку Украины с целью продолжения конфликта с Россией. Он добавил, что возросло количество инцидентов на атомных электростанциях, что грозит «катастрофическими последствиями для обширной территории», которая также находится вне зоны боевых действий.

НАТО признала Россию главной угрозой безопасности

Ранее Министерство обороны Белоруссии анонсировало учения ОДКБ, которые пройдут в сентябре 2025 года на территории республики. Отмечается, что соответствующее решение было принято после встречи министра обороны Белоруссии Виктора Хренина и Имангали Тасмагамбетова.