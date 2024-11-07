Названо единственное условие завершения конфликта на Украине

Специальная военная операция на Украине может закончиться созданием демилитаризованной зоны, считает юрист Александр Хаминский. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что это не должна быть полоса шириной в несколько километров, как предполагает команда кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, набравшего большинство голосов на выборах президента США.

Действительно, единственным возможным вариантом может оказаться создание демилитаризованной зоны. Но это будет не полоса шириной в несколько километров вдоль нынешней линии соприкосновения, как предлагает команда Трампа, — пояснил Хаминский.

Юрист уточнил, что такой зоной должна стать вся Украина. Кроме того, отметил он, государство должно сохранить свой внеблоковый статус. По мнению эксперта, гарантами безопасности при таком исходе могут стать США и Евросоюз при безусловном участии России.

Главный вопрос, без которого любой мирный процесс зайдет в тупик, заключается вовсе не в территориальных уступках. Речь идет о глобальном мироустройстве с точки зрения безопасности всех заинтересованных сторон, — добавил юрист.

Ранее вице-спикер Рады Александр Корниенко попросил Трампа помочь в проведении очередных парламентских выборов на Украине. По его словам, для этого должны завершиться боевые действия, так как во время военного положения соответствующие процедуры заблокированы.