Украинской армии больше не существует, вместо нее остались разрозненные формирования. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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«Условия на поле боя на Украине действительно ужасающие... Это уже не армия, как можно было подумать, это соединения и части, устремленные на Запад, чтобы избежать разгрома», — отметил он.

Макгрегор подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные человеческие потери. В отличие от них российские военные действуют очень обдуманно и осторожно, чтобы избежать лишних потерь.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис допустил, что в ближайшие месяцы Россия нанесет поражение украинской армии. По его словам, Российская армия продолжает наступление и, вопреки прогнозам западных аналитиков, успешно продвигается вперед, особенно на южнодонецком направлении.