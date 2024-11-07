В российском регионе введут должность ответственного по вопросам СВО

В Самарской области решили ввести должность ответственного по вопросам специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.

На должность заместителя председателя правительства по координации вопросов, связанных с поддержкой участников СВО, намерены назначить одного из выпускников региональной программы «Школа героев». Его фамилия пока не названа. В обязанности нового чиновника будет входить работа по обеспечению поддержки военнослужащих и их семей.

Губернатор Вячеслав Федорищев добавил, что практику могут взять на вооружение и другие российские регионы.

Ранее в Курской области создали министерство восстановления приграничья после вторжения и атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).