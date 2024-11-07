Шойгу оценил ситуацию в зоне СВО

Ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу Украины. Оценку обстановке в зоне специальной военной операции (СВО) дал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве, пишет ТАСС.

По его словам, Запад стоит перед выбором: продолжать ли финансирование Киева и «уничтожение украинского населения» или начать договариваться.

Путин прокомментировал окончание СВО

Ранее президент России Владимир Путин заявил о продвижении российских войск в зоне спецоперации по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, военные успешно справляются с поставленными задачами, а темпы наступления увеличиваются.