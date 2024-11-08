В курском приграничье сбили украинскую ракету

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Курской области ракету. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Сегодня днем в небе Курской области уничтожена украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал глава региона.

Бои в Курской области продолжаются три месяца. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Он также пообещал скорую зачистку Курской области от ВСУ.

По последним данным, потери Украины в регионе превысили 30 тысяч человек. Российские военнослужащие, согласно неофициальной информации, за последнюю неделю освободили три населенных пункта Курской области — деревни Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина. Армия России также полностью зачистила Глушковский район.