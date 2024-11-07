Назван единственный в мире истребитель, способный противостоять ЗРК Patriot

Во всем мире лишь российский истребитель пятого поколения Су-57 показал эффективность в условиях работы американских комплексов ПВО Patriot, рассказал в преддверии авиасалона Airshow China в Чжухае глава Ростеха Сергей Чемезов, сообщает ТАСС. По его словам, самолет успешно справляется с боевыми задачами и может использовать современные средства поражения, в том числе крылатые ракеты Х-69.

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Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, — сказал Чемезов.

Он уточнил, что на Airshow China Ростех представит экспортную версию Су-57Э. Истребитель будет участвовать в летной программе. Чемезов подчеркнул, что российский самолет имеет высокий экспортный потенциал и вызывает интерес у иностранных заказчиков и специалистов.

В США назвали задачи российского Су-57 в Китае

Ранее сообщалось, что предприятие Объединенной авиастроительной корпорации, которое входит в госкорпорацию «Ростех», приступило к строительству дополнительного здания для расширения серийного производства Су-57. Там будет проходить отработка систем самолетов пятого поколения.