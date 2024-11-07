ЦАХАЛ объявил о начале операции в Бейт-Лахии

Израильские военные начали операцию в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа после получения разведданных, указывающих на присутствие вооруженных радикалов в этом районе.

"В рамках деятельности в этом районе Армия обороны Израиля содействует эвакуации палестинцев из зон боевых действий по организованным маршрутам для их безопасности", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Кроме того, войска продолжают операции в районе Джабалии к югу от Бейт-Лахии, где "за минувшие сутки было уничтожено около 50 террористов", продолжили военные.

В районе Рафаха на юге сектора Газа израильские войска ликвидировали нескольких вооруженных радикалов, а в центральной части Газы "провели целевые рейды, в ходе которых обнаружили оружие", сообщили также в пресс-службе.