Марочко заявил об уничтожении иностранных наемников в Харьковской области

Российские войска поразили в населенном пункте Казачья Лопань бронеавтомобиль с иностранными наемниками, воюющими на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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"В Харьковской области уничтожен бронеавтомобиль с наемниками. В результате радиоперехвата стало известно, что в результате точного артиллерийского удара по населенному пункту Казачья Лопань был уничтожен бронеавтомобиль с находящимися в нем иностранными наемниками", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что двое боевиков получили ранения, несовместимые с жизнью, одного в тяжелом состоянии эвакуировали в медицинское учреждение.