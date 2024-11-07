Опубликовано видео прилета БПЛА в Киеве

Украинское издание "Страна.ua" опубликовало видео с моментом удара беспилотного лететального аппарата по многоэтажному зданию в Киеве.

На кадрах видна вспышка в момент удара БПЛА.

Мэр города Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале ранее сообщил, что в Печерском районе в результате атаки произошел пожар на верхних этажах многоэтажного дома. Из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов возгорание произошло на 33-м техническом этаже. Экстренные службы эвакуировали жителей высотного здания. Пожар в доме был локализован.

В Киеве снова произошли взрывы

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев перед этим сообщал, что серия взрывов с сильной детонацией произошла в Киеве в районе аэропорта Жуляны. По его словам, взрывы произошли около семи утра, была сильная детонация. Серия взрывов также произошла в украинской столице в ночь на 7 ноября.