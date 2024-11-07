Появилось видео загрузки ракеты «Ярс» в пусковую установку

В шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении загрузили межконтинентальную баллистическую ракету РК «Ярс», сообщили в Минобороны РФ. При установке использовали специальный транспортно-загрузочный агрегат. Загрузка «Ярса» заняла несколько часов, уточнили в ведомстве.

Ракетные войска стратегического назначения РФ не только обеспечили новыми ракетными комплексами — для них создали инфраструктуру, которая дает более качественные условия для подготовки дежурных сил и их отдыха.

Реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач, — сказано в сообщении Минобороны.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что российские силы во время тренировки стратегических сил сдерживания отработали применение ядерного оружия по новым планам. По его словам, Генштаб предлагает эти планы в связи с анонсированными изменениями в ядерную доктрину страны.

Что за ракета «Ярс» и почему её боятся. Простыми словами

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в конце октября доложил президенту Владимиру Путину, что при тренировке сил ядерного сдерживания отрабатывался массированный ответный ядерный удар. О подробностях учений сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.