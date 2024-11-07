Украина за ночь выпустила 15 беспилотников по двум регионам России

В ночь на четверг, 7 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по двум регионам России 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). 14 беспилотных летательных аппаратов перехватили над Воронежской областью, еще один — над Белгородской.

По регионам России, по информации министерства, пытались ударить беспилотники самолетного типа. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.

Ночью 6 октября ВСУ пытались ударить по Курской и Орловской областям. Над первым регионом сбили два беспилотника, еще один — над вторым. О пострадавших и каких-либо разрушениях не сообщалось.