На Кураховском направлении Вооруженные силы Украины на позиции российских разведчиков сбросили емкость с газом. Об этом сообщил командир разведроты с позывным "Кирей" в беседе с РИА Новости.

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"Химия. Мы предприняли все необходимые меры, отошли", — отметил он. Командир разведроты уточнил, что газ унесло ветром в противоположную сторону.

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"Кирей" подчеркнул, что ВСУ пытаются бороться всеми способами, включая запрещенные. 22 октября сообщалось, что в Курской области ВСУ применили немецкие 155-миллиметровые снаряды, начиненные хлором.

По данным Telegram-канала "Два майора", изначально такие снаряды, которые производит Rheinmetall, предназначались для создания дымовой завесы. Использование украинскими бойцами этого типа боеприпасов с отравляющим веществом ранее прогнозировала российская разведка. В октябре американская газета The New York Times писала, что ВСУ создали "дроны-драконы", которые обливают позиции российских войск раскаленным металлом. Беспилотники, отмечает издание, "проносятся над российскими оборонительными позициями, осыпая противника дождем горящего металла, прежде чем обрушиться на него".