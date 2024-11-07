Мобилизация: последние новости на сегодня 7 ноября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 ноября 2024, в материале «Рамблера».

В Екатеринбурге студенты техникума передали очередную партию гумпомощи в зону СВО

Студенты Екатеринбурга из техникума химического машиностроения передали очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, сообщает ural-meridian.ru.

Бойцы получат теплые вещи, бытовую химию, сладости и инвентарь, полезный в быту.

Всех желающих также приглашают отправить военнослужащим гуманитарную помощь. Ее принимают в Екатеринбурге на улице Хохрякова, 9.

Военные из Бурятии открыли первый полевой дацан в зоне СВО

Военнослужащие из Бурятии построили в зоне проведения специальной военной операции первый полевой дацан, сообщает «Российская газета».

На открытие пригласили имама и православного священника. Как заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, больше года назад в расположение 36-ой армии, где служат его земляки, поставили юрту. Теперь бойцы сделали постоянное сооружение.

«Пусть наши парни будут живы, здоровы и пусть скорее будет Победа», — отметил Цыденов.

Участникам СВО могут компенсировать неиспользованный отпуск

Участникам спецоперации необходимо предусмотреть денежную компенсацию за часть накопившегося отпуска, так как использовать все положенные законом дни отдыха многие военнослужащие не могут из-за особенностей службы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Юлии Белеховой.

По ее словам, данный вопрос поднимают военнослужащие на встречах, так как у многих скопились дни отпуска, отгулять которые нет возможности.

Предложение передано в Министерство обороны РФ. В настоящее время все неиспользованные дни отпуска полностью компенсируются только при увольнении.