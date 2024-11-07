Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 ноября 2024 года.

Артиллеристы ВС РФ уничтожили автомобиль ВСУ на кураховском направлении

Российские артиллеристы уничтожили бронетехнику и живую силу противника, сообщают «Известия».

Это произошло на кураховском направлении специальной военной операции. Расчетом беспилотных летательных аппаратов недалеко от линии боевого соприкосновения были обнаружены автомобиль и скопление живой силы Вооруженных сил Украины.

Расчет самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» нанес удар по выявленным целям.

Расчет САУ «Акация» уничтожил огневую точку и технику ВСУ в зоне СВО

Расчет российской САУ «Акация» уничтожил долговременную огневую точку и технику противника, сообщают «Известия».

Это произошло на южнодонецком направлении. Благодаря работе разведки, которая с помощью беспилотных летательных аппаратов смогла отследить и передать точные координаты позиций противника, артиллеристам удалось уничтожить пункты Вооруженных сил Украины.

«Акация» стреляет только по 10 снарядов и сразу же возвращается в укрытие, потому что мешают вражеские дроны.

Экипажи Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Российские экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике противника, сообщают «Известия».

Это произошло в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям Вооруженных сил Украины.

Согласно докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.