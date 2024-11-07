Пленный ВСУ назвал «чепухой» то, что на Украине говорят о России
Украинское командование и местные СМИ врут жителям страны о России. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Николенко.
По его словам, вся информация, которую дают населению, является чепухой.
— Тут (в России — прим. «ВМ») нормальные люди, адекватные. Если честно, я не ожидал такого отношения ко мне. Несмотря на то, что я в плену, — поделился мужчина.
Он также обратился к украинским военнослужащим, призвав их сдаваться в плен, передает РИА Новости.
Попавшие в плен солдаты ВСУ стали массово отказываться от обмена
Николаенко рассказал, что офицер украинской армии, один из командиров механизированного батальона отправил на убой семь личных составов этого подразделения и сейчас с гордостью рассказывает это военнослужащим.
Украинские бойцы бросили множество тел погибших военных в урочище Ясиново в Курской области.
Раненые бойцы ВСУ гниют заживо в прифронтовых медицинских пунктах сбора, расположенных в Харьковской области, рассказали в пророссийском подполье.
Многие солдаты в ВСУ употребляют наркотики с ведома командиров их частей. Об этом рассказал мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов.