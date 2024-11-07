Украинское командование и местные СМИ врут жителям страны о России. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Николенко.

По его словам, вся информация, которую дают населению, является чепухой.

— Тут (в России — прим. «ВМ») нормальные люди, адекватные. Если честно, я не ожидал такого отношения ко мне. Несмотря на то, что я в плену, — поделился мужчина.

Он также обратился к украинским военнослужащим, призвав их сдаваться в плен, передает РИА Новости.

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Николаенко рассказал, что офицер украинской армии, один из командиров механизированного батальона отправил на убой семь личных составов этого подразделения и сейчас с гордостью рассказывает это военнослужащим.

Украинские бойцы бросили множество тел погибших военных в урочище Ясиново в Курской области.

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Многие солдаты в ВСУ употребляют наркотики с ведома командиров их частей. Об этом рассказал мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов.