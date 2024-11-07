Хабаровский край передал в зону СВО беспилотники и подавители дронов

Хабаровский край отправил партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и подавителей дронов для военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), находящихся в зоне проведения спецоперации.

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Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, передача состоялась в одной из воинских частей. Бойцы-дальневосточники получат технические средства, часть из которых произведена в крае.

- Правительством региона в оперативном порядке решаются вопросы приобретения различных технических средств. Мы будем делать все возможное, чтобы подразделения округа, находящиеся на передовой, получали технику и вооружение для скорейшего завершения спецоперации, - сказал вице-губернатор края Артем Мельников.