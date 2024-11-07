"Акация" ВС РФ уничтожила ДОТ и натовскую бронетехнику ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Акация" группировки войск "Восток" уничтожил долговременную огневую точку (ДОТ) и натовскую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки "Акация" артиллерии группировки войск "Восток" из Бурятии успешно уничтожил укрепленные позиции, долговременные огневые точки и бронетехнику ВСУ, в том числе западного производства, на южнодонецком направлении. Данными объективного контроля подтверждено точное попадание и уничтожение долговременной огневой точки на позициях ВСУ", - сказали в ведомстве.

Там рассказали, что с получением координат цели артиллеристы не теряют ни секунды. САУ оперативно перемещается на огневую позицию и наносит поражение выявленным целям на дальности до 20 километров, осуществляя огневую поддержку штурмовым подразделениям на передовой. Корректировка огня осуществляется в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата.

На счету расчета САУ "Акация", командиром которого является боец с позывным Кисель, сотни пораженных целей. Среди них натовская бронетехника, состоящая на вооружении формирований ВСУ.

"Работали по технике Bradley, Leopard. На моем счету есть две Bradley. Из-за птичек вражеских стреляем по десять снарядов. Выстрелили, перезарядились, если небо чистое - готовы выезжать снова. Примерно два пристрелочных, остальные - в цель. С десяти снарядов можно и две цели поразить", - рассказал командир орудия на видео, распространенном Минобороны РФ.

По словам артиллеристов, сейчас дальнобойная артиллерия ВСУ отвечает заметно реже. Бойцы рассказали, что в условиях ответных прилетов на огневых позициях приходится работать быстрее, осваивать скоростное заряжание снарядов. "Мы работали по блиндажу, отстреляли восемь снарядов. Начали работать по нам, прилеты пошли. Оставалось два снаряда, надо срочно отстрелять, так я их по десять секунд заряжал. Вес снаряда тоже большой - 46 килограмм - тяжелый", - рассказал на видео номер расчета - заряжающий - с позывным Молодой.