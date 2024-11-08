ВСУ потеряли за неделю в ходе действий группировки "Днепр" до 470 военных

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий группировки войск "Днепр" потеряли за неделю до 470 военных и 6 полевых складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 8 орудий полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении.