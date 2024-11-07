Стало известно о более чем 10 сбитых БПЛА ВСУ над регионом РФ

Губернатор Воронежской области сообщил о более 10 сбитых БПЛА ВСУ над регионом
Противовоздушная оборона России сбила над Воронежской областью более 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на главу региона Александра Гусева.
Беспилотники были уничтожены в трех районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор отметил, что в области сохраняется опасность атаки БПЛА. Также Гусев напомнил жителям региона, что приближаться к лежащим беспилотникам и их фрагментам недопустимо.
В случае обнаружения необходимо сообщить по телефону 112.
Ранее глава области сообщал об уничтожении одного БПЛА над регионом. Он был уничтожен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области.