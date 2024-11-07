В Одессе слышны взрывы на фоне воздушной тревоги

В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги произошел взрыв, сообщают «Известия» со ссылкой на издание «Общественное».

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области ранее объявляли воздушную тревогу. В настоящее время в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях звучит сигнал воздушной тревоги.

В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.