Военные из Бурятии открыли первый полевой дацан в зоне СВО
Бурятские военнослужащие построили в зоне проведения СВО первый полевой дацан. На открытие пригласили имама и православного священника.
Как сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, больше года назад в расположение 36-ой армии, где служат его земляки, поставили юрту. Сейчас бойцы сделали постоянное сооружение.
"Всем миром, все вместе построили, обустроили, чтобы было место силы, где помолиться, сделать обряд, духовно укрепиться нашим землякам. Пусть наши парни будут живы, здоровы и пусть скорее будет Победа", - написал Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.