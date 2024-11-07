Военные из Бурятии открыли первый полевой дацан в зоне СВО

Бурятские военнослужащие построили в зоне проведения СВО первый полевой дацан. На открытие пригласили имама и православного священника.

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Как сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, больше года назад в расположение 36-ой армии, где служат его земляки, поставили юрту. Сейчас бойцы сделали постоянное сооружение.