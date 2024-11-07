На Украине сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата — прим. «ВМ») разрешили взламывать жилье и насильно забирать из дома мужчин призывного возраста в армию. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

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— Раскладка по ТЦК… Готовятся квартирные обходы! Сегодня утвердили и дали добро на проникновение в частную собственность — квартиры, дома, бизнес, предприятия, не важно. Заходить будут везде, где смогут! — предупредил украинцев нардеп.

Он уточнил, что сотрудникам центров разрешено даже выламывать двери. По его словам, они получили «полную свободу действий» и «красный линий нет». Дмитрук призвал всех «быть максимально аккуратными», передает «Газета.RU».

28 октября украинское правительство одобрило внесение изменений в порядок контроля воинского учета граждан, согласно которым теперь правоохранители получат возможность обмениваться данными из своих электронных систем между собой, что позволит эффективнее отлавливать уклонистов.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и действующий посол страны в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев вполне может допустить массовую мобилизацию женщин, если это будет необходимо для спасения Европы от начала полномасштабной войны на ее территории.

Адвокат и ветеран Вооруженных сил Украины Маси Найем заявил, что Киеву грозит полная капитуляция, если в ближайшие пару месяцев ему не удастся мобилизовать 160 тысяч человек. По его словам, бойцы ВСУ на передовой находятся в крайне тяжелом ментальном и физическом состоянии.

Стало известно, что предприятия в Киеве получили уведомления о том, что в городе намерены отменить порядка 90 процентов броней от мобилизации. При этом ТЦК собирают сведения из домовых книг.