Более 100 тысяч военных ВСУ прошли подготовку в странах Запада

С 2022 года более 100 тысяч украинских военных прошли подготовку в западных странах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на New Voice.

По данным генерального штаба Вооруженных сил Украины, около 20 тысяч военных прошли обучение на территории стран-партнеров в течение текущего года.

В октябре посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что третья группа украинских военных летчиков завершила курс обучения в этой стране.

По данным секретаря британского парламента по вопросам Вооруженных Сил Люка Полларда, Лондон подготовил 200 пилотов ВСУ, которые будут летать на истребителях F-16.