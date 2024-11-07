Самолеты Израиля возобновили удары по объектам "Хезболлах" на юге Бейрута

Истребители израильских ВВС вновь атаковали южные окраины ливанской столицы, где находятся объекты шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в местной службе гражданской обороны.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

"После четырех воздушных рейдов на квартал Харет-Хорейк израильские самолеты нанесли ночью удары по пригороду Узай, который находится поблизости от территории международного аэропорта [имени] Рафика Харири", - указал он.

По его словам, предупреждения со стороны израильской армии о предстоящей бомбардировке получили также жители района Тахвита-эль-Гадир и предместья Хадас.