На Украине военкомам разрешили взламывать квартиры

Киев разрешил сотрудникам военкоматов взламывать квартиры и насильно забирать мужчин призывного возраста. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

С середины октября украинские СМИ стали сообщат о массовых облавах, которые проводят военкомы по всей территории Украины. В частности, сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах.

Тогда же Дмитрук указывал, что на фоне происходящего украинские мужчины, которые «остались живы и работали в разных сферах — от кофейни до швейных цехов массово перестали выходить на работу». Он предупреждал, что Территориальный центр комплектования и социальной поддержки прогнозировал такой сценарий, поэтому готовит «квартирные обходы».