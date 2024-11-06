На Украине военкомам разрешили взламывать квартиры
Киев разрешил сотрудникам военкоматов взламывать квартиры и насильно забирать мужчин призывного возраста. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
С середины октября украинские СМИ стали сообщат о массовых облавах, которые проводят военкомы по всей территории Украины. В частности, сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах.
Тогда же Дмитрук указывал, что на фоне происходящего украинские мужчины, которые «остались живы и работали в разных сферах — от кофейни до швейных цехов массово перестали выходить на работу». Он предупреждал, что Территориальный центр комплектования и социальной поддержки прогнозировал такой сценарий, поэтому готовит «квартирные обходы».
«Друзья, у нас беда продолжается, зеленый ( так он называет Владимира Зеленского) террор крепчает… Готовятся квартирные обходы! Сегодня утвердили и дали добро на проникновение в частную собственность — квартиры, дома, бизнес, предприятия, не важно. Заходить будут везде, где смогут! Ломать двери разрешено. Дети, инвалиды, пенсионеры…на всех плевать. Красных линий нет! Пошла полная свобода действий!» — написал он у себя в Telegram-канале.