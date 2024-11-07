В Брянской области уничтожили еще один беспилотник ВСУ

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

© Lenta.ru

В результате попытки атаки пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 6 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два реактивных беспилотника самолетного типа в небе над территорией Брянского района. Глава региона отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.

В ночь на среду, 6 ноября, ВСУ пытались атаковать Курскую и Орловскую области. В Минобороны РФ назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.