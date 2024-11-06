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Чемпион мира по карате из Украины погиб на фронте

Украинский чемпион мира по карате Олег Новиков погиб на фронте. Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын в своем телеграм-канале.

Чемпион мира по карате из Украины погиб на фронте
© globallookpress.com

Экс-спортсмен погиб вблизи села Преображенка Запорожской области. Смерть наступила в результате прилета корректируемой авиационной бомбы.

Новиков родился в Луганске, но переехал в Ирпень. В 22 года он выиграл чемпионат мира по контактному карате и получил звание мастера спорта международного класса.

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике украинец Александр Пелешенко. Пелешенко побеждал на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов в весовой категории до 85 килограммов. Также он принимал участие в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, где занял четвертое место.

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Александр Пелешенко
Евгений Лисицын
Олег Новиков