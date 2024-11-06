Генштаб ЦАХАЛ призвал разработать планы расширения операции в Ливане

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви призвал разработать планы углубления и расширения наземной операции в Ливане. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания по оценке оперативной ситуации после того, как 6 ноября центральная часть еврейского государства дважды подверглась ракетному обстрелу из Ливана, передает портал Ynet.

"Помимо дипломатических усилий по достижению урегулирования в Ливане, необходимо продолжать разработку планов углубления и расширения наземной военной операции", - заявил Халеви.

По его словам, "эти планы будут приведены в действие в случае необходимости".

Халеви отметил, что ЦАХАЛ "продолжает атаковать цели "Хезболлах" по плану по всему региону - на юге Ливана, в долине Бекаа, в Бейруте и Сирии".

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В результате одной из бомбардировок 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.