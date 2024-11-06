В Каспийске начнут отключать уличные фонари из-за вражеских дронов

В дагестанском Каспийске ввели ограничительные меры из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Об этом 6 ноября сообщил в соцсетях глава города Борис Гонцов.

Так, с часу ночи и до восьми утра начнут отключать уличное освещение, чтобы «минимизировать присутствие людей на улицах в ночное время». Кроме того, приостановят работу шести детских садов и кадетской морской школы-интерната ввиду близости военной части и завода «Дагдизель».

«На этих участках будут проходить следственные мероприятия. Прошу вас с пониманием отнестись к этим мерам, направленным на защиту наших детей и их безопасность», — призвал чиновник.

По его словам, все городские службы, включая экстренные и силовые ведомства, находятся в состоянии повышенной готовности. Усилили и меры безопасности на гражданских и военных объектах, добавил Гонцов.

Дрон над Каспийском сбили сегодня утром. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал землякам своевременно принять все необходимые для их безопасности решения. Чиновник призвал жителей сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео, которые «могут оказать содействие врагам».