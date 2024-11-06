СМИ: Сырский собирает бронированный кулак для "удара последней надежды"

На линии боевого соприкосновения в зоне СВО последний осенний месяц 2024 года в непролазной грязи и промозглом окопном холоде вовсю дожевывает отведенный ему календарь. А в главных столицах мира аналитики и военные продолжают строить прогнозы, в каком направлении и с какой скоростью в предстоящую зиму могут начать развиваться фронтовые события на Украине. Попытаемся тем же заняться и мы.

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В этом смысле полезно, считаю, обратить особое внимание на достаточно необычную новость от главного командования ВСУ. Там решили в Сухопутных войсках Украины создать никогда прежде не существовавшие в их составе мощные ударные соединения – отдельные тяжелые механизированные бригады (ОТМБр). С 1 ноября под соответствующее реформирования во вражеском стане угодили 17-я отдельная танковая Криворожская и 117-я отдельная механизированные бригады.

Что это изменит в ближайшей судьбе этих соединений, кроме названия? Попробуем разобраться на примере бывших танкистов-криворожцев во вражеских рядах.

По состоянию на начало 2023 года эта бригада считалась достаточно сильной, хотя и была вооружена почти сплошь сильно устаревшей советской бронетехникой и оружием. На первых порах состояла из четырех танковых (на танках Т-72М1, Т-64Б, Т-64БВ), одного механизированного (на БМП-1, БМП-2, а также на БРДМ-2 и МТЛБ) и одного стрелкового батальонов.

Хуже было с бригадной огневой мощью. После серьезных потерь в боях с российскими войсками в Херсонской области, под Бахмутом и Авдеевкой в 17-й отдельной танковой почти не осталось самоходной артиллерии, представленной прежде САУ 2С1 «Гвоздика», 2C3 «Акация». Поэтому соединение было срочно пополнено малоподвижными буксируемыми гаубицами и считанными 155-мм самоходками M109 «Paladin» американского производства. Что почти не добавило воякам-криворожцам безнадежно утерянной в прежних боях мобильности.

Но хуже другое - одновременно у них осталось и неприлично мало для любого современного ударного соединения танков. Сгоревших там же, где и украинские «Акации» с «Гвоздиками». Вместе, естественно, и с немалым числом экс-советских боевых машин пехоты.

При этом западные союзники, почти до дна исчерпавшие собственные арсеналы «Абрамсов», «Челенджеров» и «Леопардов», почти перестали переправлять на Украину подобные танки. Полноценно восполнять утерянное оказалось совершенно нечем.

Что с этой бедой оставалось делать главкому ВСУ Александру Сырскому? Правильно: он был просто вынужден лишить обескровленную на поле боя 17-ю отдельную танковую прежнего наименования. И понизить ее статус до более скромной в смысле боевого потенциала механизированной бригады.

Однако такое решение командования ВСУ, если бы только им украинские генералы и ограничились, слишком прозрачно намекало бы на неуклонную утрату наступательного потенциала украинской армией в целом. Что совершенно неприемлемо для политического руководства «страны 404», так не оставившего мечтаний о «выходе на международно признанные границы Украины образца 1991 года». И продолжающего убеждать Запад в якобы реальности этих своих намерений. Если, конечно, еще немного поднажать на Россию «со стороны заходящего солнца». И главное – оттуда же подкинуть Киеву дополнительную «малость грошей».

Скорее всего, в качестве компромисса с Зеленским в штабе Сырского и было рождена идея обзавестись не просто мехбригадами, а непременно «тяжелыми механизированными». Что хоть как-то намекало бы на готовность местных военных в ближайшей перспективе перейти к куда более активным действиям на фронте.

Вряд ли случайно о принятых Сырским решениях стало известно почти одновременно получениям новостей о выделении Вашингтоном Киеву очередного пакета военной помощи объёмом 425 миллионов долларов. В нем, как водится, много чего. Ракеты, бомбы, артиллерийские снаряды…

Но главное – 212 единиц восьмиколесных боевых бронированных машин Stryker, созданных к 2002 году специально для перевооружения механизированных бригад армии США. Каждая (в зависимости от модификации) с 30-мм автоматической артиллерийской установкой Mark 44, крупнокалиберным пулеметом 12,7 мм M2 Browning или гранатометом 40 мм Mk 19 и пулеметом 7,62 мм M240.

Есть даже вариант «Страйкеров» с тяжёлым вооружением, превращающим эту боевую машину в полноценную противотанковую САУ. Для этого она может быть вооружена 105-мм орудием М68A1E4, вариантом американской танковой пушки.

Что именно из всего этого набора высокомобильной боевой мощи враг скоро получит из-за океана? Пока в публичном пространстве этого не объявлено. Ясно одно - танков американцы ВСУ на сей раз не обещают. Но и пара сотен импортных «Страйкеров» в таком оснащении, очевидно, способна придать достаточно грозный вид невиданным прежде на Украине «тяжелым механизированным бригадам» ВСУ. И действительно превратить их в мощный таран наших оборонительных позиций где угодно.

Кстати – а где именно и когда России стоит ожидать новой попытки удара стратегического масштаба?

На эту тему на Западе тоже вряд ли случайно практически одновременно появились сразу две публикация в весьма авторитетных и информированных СМИ.

Сначала британская Times заявила - как о деле практически решенном - о скором начале крупной наступательной операции ВСУ против наших войск. По сведениям обозревателя этого издания Марка Галеотти, генерал Сырский сознательно не торопится с переброской свежих резервных соединений на свой буквально трещащий по швам донбасский участок фронта. Резервы, дескать, скоро понадобятся Киеву для решительной атаки российских позиций.

Наступление пройдет «в широких масштабах с новой техникой, которую Украина сейчас получает. И силами бригад, которые она формирует в глубоком тылу», утверждает Галеотти.

Смысл действий ВСУ сегодня на всей линии боевого соприкосновения, по мысли британцев, в том, чтобы к началу 2025 года окончательно измотать русских в жесткой обороне. А затем, воспользовавшись нарастающими трудностями в экономике и в оборонной составляющей РФ, нанести нашей стране решающий удар.

Этому, не исключено, пишет Times, поспособствует и начавшаяся смена президентской администрации в Вашингтоне. Потому что Дональд Трамп, давно обещавший закончить войну, только не на условиях России, может дать разрешение на использование американских баллистических ракет ATACMS большей дальности и британских крылатых ракет Storm Shadow против военных целей на территории России.

Таким образом на Западе, похоже, в ходе непрерывных консультаций с Зеленским уже сформулирован ответ на ключевой вопрос - «Когда?». Но не менее важен для нас и логическое продолжение - «Где?».

А вот на этот счет достаточно аргументированно, как представляется, только что высказался американский журнал Forbes. По его мнению, сразу после окончания президентских выборов в Штатах Киев действительно, скорее всего, пойдет ва-банк. И решится начать наступательную операцию под лозунгом: «Все или ничего!». Потому что попытается делом доказать, что режим еще жив и заслуживает всемерной поддержки Запада.

Наиболее вероятным направлением начала в декабре-январе самых ожесточенных за время конфликта боевых действий источники Forbes считают приграничные районы Брянской и Белгородской областей.

«Целью удара может стать участок с хорошими (или хотя бы просто асфальтированными) дорогами. В частности, приграничные районы Брянской и Белгородской областей», — уверяет Forbes.

Объяснение простое: в Курской области, где еще с начала минувшего августа существует важный вражеский плацдарм, дороги похуже и сеть их пореже. Поэтому иностранная колесная боевая техника (вроде тех же Stryker или французских VAB), которой по преимуществу вооружены и еще прямо сейчас довооружаются резервные украинские бригады, просто обречена по брюхо вязнуть в местных черноземах. А значит – и становиться легкими и обездвиженными мишенями для русской артиллерии, авиации и дронов.

На брянском и белгородском направлениях, уверены американцы, с этим получше. Стало быть, как раз туда Сырский и развернет наступательные стрелы на своих штабных картах. А уж дальше - «то ли пан, то ли пропал».

Что ж, выглядит логично. Только наша родная военная метеослужба свое дело знает не хуже американцев. И насчет проходимости отечественных дорог и черноземов мы явно осведомлены не хуже. Да и строить новые и густо минированные «линии Суровикина», о которые расшиб свой лоб в 2023 украинский «контрнаступ», тоже пока не разучились. Наоборот – набрались в херсонских и запорожских степях боевого и инженерного опыта. Так что – ждем-с, пан генерал Сырский!