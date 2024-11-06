Журналист из США Патрик Ланкастер снял репортаж о батальоне имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших бойцов ВСУ.

Он пообщался с ними на полигоне в ДНР, где они проходят военную подготовку. В частности, учатся поражать бронетехнику из ПТРК, штурмовать опорные пункты.

Замолит учебного центра с позывным "Джек" - харьковчанин, перешедший на сторону России еще в 2014 году. Сами бойцы, вступившие в добровольческое подразделение из самых разных уголков Украины.

Названы последствия для ВСУ от наступления на Брянск и Белгород

В их числе Винница, Киевская, Житомирская области. Почти все они попали в ВСУ против своей воли, а потом при разных обстоятельствах оказались в плену у ВС РФ. Воевать за Россию украинцы решили из-за идейных соображений. Они против режима, установившегося в их стране, переписывания истории и братоубийственной войны, которую поддерживает президент Украины Владимир Зеленский. У многих на родине остались родственники.

Независимый американский журналист, ветеран ВМС США Патрик Ланкастер несколько лет живет в Донецке. Он старается донести до своих соотечественников объективную информацию о том, что происходит в зоне СВО.