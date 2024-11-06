Военный эксперт прокомментировал запуск США ракеты Minuteman III

Испытания ракеты Minuteman III Соединенные Штаты провели, чтобы продлить ее эксплуатацию на определенный период, так как ей уже 50 лет, и американцы уже несколько раз модернизировали ее. Такое мнение выразил руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

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Он отметил, что в отличие от России, где ракету для подтверждения ее летной годности просто запускают из шахты по полигону, американцы ракету из шахты извлекают, проверяют, перенастраивают и только потом запускают.

"Американцы пытаются догнать Россию по качеству ядерных сил. Они пытаются обновить свои ракеты шахтного базирования. Для этого даже запущена новая программа, но она уже превысила все бюджеты и пока буксует. Поэтому они будут продлять жизнь старых ракет. Такие же старые ракеты "Трайдент" у них находятся на подлодках. До уровня обновления ядерных сил в 90 процентов, как у России, им есть еще куда двигаться", - сказал Клинцевич.

Напомним, сегодня стало известно, что военные США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии.

Согласно заявлению американских военных, испытательный запуск подтверждает "готовность, надежность и эффективность" сил ядерного сдерживания США "в условиях стратегической конкуренции".