В ГД назвали способ приблизить победу России в СВО

Если сейчас миллион русских мужиков пойдут в окопы, то мы гораздо быстрее закончим СВО победой России, сообщил в интервью NEWS.ru депутат ГД Виталий Милонов. Он напомнил, что российская армия успешно продвигается в Донбассе и берет один населенный пункт за другим, на этом фоне никак нельзя ослабевать.

«Надо сейчас на фоне развивать успехи. И я считаю, что мужикам всем надо повоевать. Я не выступаю за всеобщую мобилизацию. Но, если сейчас миллион русских мужиков пойдут в окопы — для собственного внутреннего спокойствия, для того, чтобы детям честно в глаза смотреть — то мы гораздо быстрее закончим эту войну нашей Победой», — считает Милонов, который сам больше года воевал в Донбассе в артиллеристских войсках.

Парламентарий предположил, что страны запада будут продолжать снабжать Украину оружием и пытаться еще сильнее раздувать огонь военного конфликта, поскольку он им выгоден. На этом пути Россия не имеет права свернуть, говорит парламентарий, мы должны добиться нашей победы.

Запад давно мечтал наказать Россию. А тут появились предатели, готовые воевать против нас. Пока предатели не закончатся, война будет продолжаться. Наша задача сделать так, чтобы предатели закончились как можно быстрее. Предатели — это, конечно, киевское руководство, — резюмировал Милонов.

Ранее Милонов поблагодарил Филиппа Киркорова, который после скандала с «голой вечеринкой» профинансировал установку новых окон в детском доме города Горловка в Донбассе. Депутат считает, что человек заслуживает прощения, если после проступка начинает совершать добрые дела.

Также Милонов выразил свое мнение, о том, что Ольга Бузова не умеет петь, поэтому ей стоит перестать это делать. По мнению депутата ГД, быть певцами и певицами имеют право только люди, которые обладают безупречными вокальными данными.