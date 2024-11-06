Военнослужащие ВС России записали видеообращение, адресованное кандидату в американские президенты Дональду Трампу, пишет Telegram-канал SHOT.

В нем боец просит республиканца отдать приказ украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сложить оружие.

Мистер Трамп, прикажите Зеленскому сегодня же сложить оружие и признать победу России, иначе мы и дальше продолжим достигать цели СВО, и уж поверьте, достигнем. Зеленскому не верьте, он уже несколько лет много чего обещает, но так ничего и не достиг. Ну а мы-то уж точно Make Russia Great Again!, — сказал боец.

Журналист и телеведущий Владимир Познер ранее заявил, что отношения России и США вряд ли сильно изменятся в случае окончательной победы на выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Он предположил, что может быть принято какое-то решение по украинскому конфликту, тогда некоторого улучшения можно будет ожидать.