Попытки ВСУ прорваться на Брянском или Белгородском направлении обернутся катастрофой для украинской армии, заявил в беседе с «Абзацем» военный эксперт Александр Шарковский.

Накануне в западных СМИ появились публикации о планах Киева в отношении российского приграничья. Авторы статей предположили, что ВСУ могут предпринять атаки на Белгород и Брянск.

По их мнению, Владимир Зеленский пойдет на эту авантюру с тем, чтобы убедить нового главу Белого дома в том, что украинская армия все еще сохраняет боеспособность.

«Если украинцы попытаются прорваться на Брянском направлении, их ждёт разгром. Их встретят мощным огнём и нанесут им поражение уже на границе или в приграничье. Аналогично произойдёт в Белгородской области», — подчеркнул Шарковский.

По его оценке, атаки на Брянск и Белгород станут агонией правительства Украины, концом всему.

Эксперт заметил, что у Киева все еще есть резервы, но они нужны для дальнейшей обороны правобережья, а если [ВСУ] его не удержат, то для обороны западных территорий Украины.

Утрата армии на восточном фронте — самоубийство для киевского режима, резюмировал Шарковский.