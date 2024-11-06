Стало известно о попадании ВСУ в масштабную ловушку близ Купянска

Подразделения Армии России взяли в масштабную ловушку Вооруженные силы Украины (ВСУ) близ Купянска. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

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«ВСУ попытались атаковать у сёл Петропавловка и Голубовка, но вовремя были замечены разведкой — по пехоте и технике был нанесён удар артиллерией и экипажем Су-34», — пишет SHOT.

ВСУ начали атаковать Энергодар

Отмечается, что после нанесения удара российские штурмовики смогли взять «в клещи» участок, заняв 23 опорных пункта ВСУ.