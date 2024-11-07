Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута

Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали район, находящийся вблизи бейрутского международного аэропорта имени Рафика Харири. Об этом сообщает РИА Новости. Авиация нанесла три мощных удара по району Узаи. В ночь на 1 ноября не менее 10 мощных взрывов произошли на территории южной части Бейрута после атаки истребителей и дронов армии Израиля. Были атакованы объекты шиитской группировки "Хезболла" в кварталах Губейри, Харет-Хорейк, а также в лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна. Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале "упреждающей наступательной операции" против военной инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане. Операция получила название "Стрелы севера".

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