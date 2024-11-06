Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута

Израильские истребители нанесли удары по южным районам Бейрута, находящимся вблизи международного аэропорта имени Рафика Харири. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.

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Взрывы раздались в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Сообщается, что, несмотря на активность израильской авиации и мощные удары, аэропорт Бейрута продолжает свою работу в обычном режиме.

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30 октября новый генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем.

В ночь на 1 ноября не менее 10 мощных взрывов произошли на территории южной части Бейрута — столицы Ливана — после атаки истребителей и дронов армии Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».