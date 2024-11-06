США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США провели очередной тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом заявили на базе американских космических сил «Ванденберг», передает РИА Новости.

Ракета испытывалась без вооруженной части. США заранее направили России уведомление о предстоящем испытательном пуске. На период тестирования Minuteman III закрыты пять районов в Тихом океане, в том числе в зоне ракетного полигона. Пуск ракеты провели с шахтной пусковой установки на базе американских космических сил. Испытание является плановым.