ВСУ начали атаковать Энергодар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Энергодару, в котором находится Запорожская атомная электростанция. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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По его словам, на данный момент зафиксировано не менее трех прилетов артиллерийских снарядов. Он добавил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется и призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что экспертов МАГАТЭ проинформируют о предотвращении попытки ВСУ захвата ЗАЭС. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, попытка киевского режима захватить ЗАЭС представляет собой угрозу не только самой станции, но и развитию всей мировой атомной отрасли.