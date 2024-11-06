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Al Jazeera: в Газе погибли 15 палестинцев при ударе Израиля

Израильские ВС нанесли удар по населенному пункту Бейт-Лахия, расположенному на севере сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

В Газе погибли 15 палестинцев при ударе Израиля
© globallookpress.com

По его сведениям, атаке подверглось здание, используемое для временного размещения внутренне перемещенных лиц, бежавших от боевых действий из других районов анклава. В результате нападения, согласно предварительным данным, погибли по меньшей мере 15 палестинцев, еще несколько получили ранения. Точное число пострадавших не указывается.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников, включая детей, женщин и стариков. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

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