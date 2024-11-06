В Газе погибли 15 палестинцев при ударе Израиля

Израильские ВС нанесли удар по населенному пункту Бейт-Лахия, расположенному на севере сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, атаке подверглось здание, используемое для временного размещения внутренне перемещенных лиц, бежавших от боевых действий из других районов анклава. В результате нападения, согласно предварительным данным, погибли по меньшей мере 15 палестинцев, еще несколько получили ранения. Точное число пострадавших не указывается.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников, включая детей, женщин и стариков. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.